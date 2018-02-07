خليفة حفتر يعتزم تسليم إرهابيين الى تونس

أورد موقع حقائق أون لاين نقلا عمّا أسماه بمصدر ليبي موثوق أن قوات الجيش الليبي التابعة لخليفة حفتر تدرس سبل تسليم عناصر إرهابية تونسية الى السلطات التونسية خلال الفترة القادمة.





وأفاد ذات المصدر بأن عدد الإرهابيين التونسيين المسجونين لدى قوات حفتر في الشرق الليبي يقدر بحوالي 80 عنصرا إرهابيا.





وتم القبض على هذه العناصر الإرهابية، وفق ذات المصدر، في عدة مدن واقعة في الشرق الليبي ومنها مدينة بنغازي ودرنة والبيضاء خلال الحرب التي شنتها قوات حفتر ضد العناصر الإرهابية المنتشرة في الأراضي الليبية.

ومن المنتظر أن تجري المصالح العسكرية الليبية المنضوية تحت قيادة خليفة حفتر مشاورات مع السلطات الأمنية التونسية لترحيل هذه العناصر الإرهابية، حسب نفس المصدر.





في الأثناء، تعارض قيادات عسكرية تابعة لقوات حفتر تسليم هذه العناصر الإرهابية التونسية إلى بلادهم وتشدد على ضرورة محاكمتهم في ليبيا نظرا لارتكابهم أعمال وجرائم إرهابية في الأراضي الليبية وضد مواطنين ليبيين.





ومؤخرا أعلنت قوات خليفة حفتر عن تحرير مدينة درنة الليبية بالكامل من العناصر الارهابية المتحصنة بالمدينة علما وأنه أطلق حربا واسعة على الجماعات الارهابية منذ سنة 2015 وأسماها بعملية الكرامة.





وكانت قوة الردع اليبية التابعة لوزارة الداخلية في “حكومة الوفاق”، ومقرها طرابلس، قد رحلت في شهر فيفري من عام 2016 ثمانية عناصر ارهابية الى مطار صفاقس الدولي.





وبتاريخ 14 فيفري 2018، قال مدير مكتب الإعلام في “قوات الردع الليبية ــ مديرية أمن طرابلس”، ، أحمد بن سالم، وجود 70 جثة لإرهابيين تونسيين في ثلاجات مستشفيات ليبية تنتظرُ تسليمها للجانب التونسي، مشيراً كذلك إلى وجود 14 امرأة تونسية تزوجن إرهابيين، في مخيمات ليبية تابعة لقوات الردع.





وأفاد بوجود 22 طفلاً من أبناء الإرهابيين التونسيين لا يزالون عالقين حتى الآن في ليبيا، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع السلطات التونسية من أجل التنسيق لاستعادة هؤلاء الأطفال.







