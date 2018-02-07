محتجّون يغلقون الطّريق بين الجم والمهدية والسبب انقطاع الماء لأربعة أيام متتالية

عمد أمس الأحد عدد من أهالي منطقة السعادة من معتمدية الجم ولاية المهدية على قطع الطّريق الرابطة بين معتمدية الجم والمهدية بوضغ الحجارة واشعال العجلات المطّاطية وسط الطّريق ومنع جميع السيارات من المرور.





ووفق مصادر إعلامية، فان قطع الطّريق انطلق منذ عشية السبت وذلك بعد تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب على المنطقة منذ 4 أيام على التوالي دون وجود أي بوادر لعودته في ظل ارتفاع درجات الحرارة.





وقد خلف هذا الوضع حالة من الاحتقان بين المحتجين وعددا من أصحاب السيارات الذين اضطروا الى سلك طرق فرعية.



