المعلون النواب يضطرون للعمل في حظائر البناء صيفا

يهدّد المعلون النواب في كامل تراب الجمهورية بمقاطعة العودة المدرسية القادمة في ظلّ عدم التزام الوزارة بالاتفاقيات السابقة وتحسين وضعيتهم.





وأكّد المنسق الوطني للمعلمين النواب حسين المرزوقي، مؤخرا ان عددا من النواب يضطرون للعمل في حظائر البناء بما ان العطلة الصيفية غير مدفوعة الأجر وينتهي عقد العمل يوم 30 جوان.





وأضاف المرزوقي في تصريح لحقائق أون لاين، ان النائب ينتظر الى غاية شهر أكتوبر أو أكثر لاعادة الاتصال به قصد العودة للتدريس وييقى دون راتب طيلة الفترة المذكورة، معتبرا ان هذه الوضعية “ظلم” ومن حق النائب التمتع بأجره خلال العطل مثله مثل بقية العاملين في قطاع التعليم والوظيفة العمومية.





كما قال محدّثنا، انه لم يتم الى غاية اليوم انزال الترتيب الوطني للمعلمين النواب المحدّد للانتدابات في حين ان محضر الجلسة الممضي بين نقابة التعليم الأساسي ووزارة التربية حدّد يوم 15 جوان تاريخا لهذا الترتيب، مضيفا ان الاتفاق لم يصدر الى غاية اليوم بالرائد الرّسمي.





واكد المرزوقي انه لا وجود لعودة مدرسية ما لم تحترم وزارة التربية الاتفاقيات وتصدر بالرائد الرسمي.







