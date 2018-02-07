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قبلي: إصابة 22 شخصا بحالة تسمم في حفل زفاف

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:16 ص
قبلي: إصابة 22 شخصا بحالة تسمم في حفل زفاف
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محمد وليد الجموسي
 
أُصيب 22 شخصا من سكّان إحدى قرى معتمدية قبلي الجنوبية بتسمّم إثر تناولهم وجبة عشاء بحفل زفاف أُقيم في قريتهم.

وحسب ما ذكرت إذاعة “شمس آف آم” نقلا عن مصدر طبّي من قسم الاستعجالي بمستشفى قبلي فإنّ جميع المصابين تلقّوا العلاج وغادروا المستشفى اليوم ما عدا طفل لا يزال تحت المراقبة الطبية.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بلاغا قدّمت فيه جملة من التوصيات لتفادي حالات التسمم الغذائي أثناء تنظيم حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات العائلية.

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