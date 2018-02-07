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الفيلم التونسي “ولدي” يشارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:15 ص
الفيلم التونسي “ولدي” يشارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك
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محمد وليد الجموسي
 
 
تشارك مجموعة من الأفلام السينمائية العربية حاليا في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك في دورته الـ53 التي تتواصل من 29 جوان إلى 7 جويلية الجاري.

وتتضمّن قائمة المشاركات العربية أفلاما  من تونس ومصر وقطر وفلسطين ولبنان والإمارات العربية، إذ يُشارك في المسابقة الرسمية عن فئة “أفق” الفيلم التونسي “ولدي” للمخرج محمد بن عطية (عمل مشترك بين تونس وفرنسا وقطر وبلجيكا) وفيلم “موسم الصيد” للمخرجة ناتاليا جاراجيولا (عمل مشترك بين الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة).

ويشارك من لبنان فيلم “الأرجوحة” للمخرج اللبناني سيريل عريس ومن مصر فيلم “احلم بعيدا” للمخرج مروان عمارة وفيلم “أمل” للمخرج  محمد صيام ومن فلسطين فيلم “واجب” للمخرجة آن ماري جاسر.

ويعود تاريخ مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي وهو أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية إلى سنة 1948، ويُعدّ واحدا من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم.

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