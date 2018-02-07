الوردانين: الحزب الجمهوري يستنكر تعطيل الجلسة الافتتاحية لتنصيب المجلس البلدي الجديد

أعلنت التنسيقية الجهوية للحزب الجمهوري بالمنستير ومكتبه المحلّي بالوردانين، اليوم الأحد غرّة جويلية 2018، أنّ “مجموعة من المنحرفين المحسوبين على إحدى القائمات المُترشّحة للانتخابات البلدية اقتحمت مقرّ بلدية الوردانين وعطّلت الجلسة الافتتاحية ومنعت عملية تنصيب المجلس البلدي الجديد”.





وأضافت تنسيقية الحزب بالمنستير ومكتبه بالوردانين في بيان مشترك أنّ “المنحرفين سكبوا البنزين على أحد أعضاء قائمة حزب حركة النهضة في محاولة لحرقه وأنّه سبق لهم أن هشّموا في مناسبتين سيارة رئيس قائمة نداء تونس ببلدية الوردانين”.





وأعرب “الجمهوري” عن إدانته مثل هذه “الممارسات الإجرامية”، معتبرا أنّها تفسد العملية الديمقراطية.

وحمّل السلط الجهوية مسؤولية “ما بلغه الوضع الأمني من تردّ خطير بمدينة الوردانين”، داعيا الى “فتح تحقيق عاجل في الغرض وتتبّع كل من حرّض وخطّط ودعم وموّل ونفّذ وتقديمهم إلى القضاء”.





كما اعتبر الحزب هذه الحادثة “سابقة خطيرة ترتقي إلى مستوى إرهابي”.





وحثّ المنظمات والأحزاب والجمعيات على إدانة مثل هذه الممارسات والتصدي لها معتبرا أنّه قد تكون لها انعكاسات خطيرة على مستقبل الجهة وظروف سير المجلس البلدي القادم.



