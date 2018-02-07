رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الأحد بقصر قرطاج، وفدا عن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين يتقدمهم السناتور روجي ويكر Roger Wicker ، رئيس لجنة الأمن والتعاون في أوروبا.





وذكرت رئاسة الجمهورية أنّ الباجي قايد السبسي أبرز خلال اللقاء عراقة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية واعتبر أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين تتجلى في الدعم السياسي والاقتصادي المتميز والمستمر الذي تحظى به تونس من الولايات المتحدة، معربا عن تطلع بلادنا إلى مزيد الارتقاء بالتعاون المشترك في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لتونس وللمنطقة عموما.





كما أفادت السناتور ''ويكر'' أثنة على عمق روابط الصداقة العريقة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعود إلى أكثر من قرنين من الزمن موضحا أن الزيارة التي يؤديها الوفد الأمريكي إلى تونس تهدف بالأساس إلى تأكيد الاهتمام الذي توليه بلاده لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، لافتة إلى أنه أبرز كذلك حرص الولايات المتحدة على مواصلة دعم التجربة الديمقراطية الرائدة لتونس والالتزام بالوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مثمنا دورها المحوري في ضمان الاستقرار في المنطقة عموما، حسب نص البلاغ





وأشار بلاغ رئاسة الجمهورية، إلى أنّ اللقاء تطرق أيضا إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط وأخر مستجدات الأوضاع في ليبيا ونتائج الجهود التونسية في إطار المبادرة الرئاسية لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.



