خالد قدور: اتخذنا كافة الإجراءات لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة والكهرباء خلال الصائفة





قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، الأحد غرة جويلية 2018، إن الوزارة والشركة الوطنية للكهرباء والغاز اتخذتا كافة الإجراءات وأكملتا الاستعدادات الضرورية لتأمين تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية والغاز لمجابهة الطلب المتزايد خلال الصائفة الحالية، و''ستمكن كل هذه الاستعدادات من ضمان ديمومة التزويد على كامل تراب الجمهورية، التي لن تشهد انقطاعات في التوزيع''.





وأضاف الوزير، لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق توزيع الجيل الجديد من الوقود 'شال في باور' و'شال فيول سايف' على مستوى محطة التوزيع بالقرية المتوسطية ببن عروس، ان الاستعدادات انطلقت مبكرا على مستوى الوزارة ومصالحها المعنية وقد تم تخصيص مجلسين وزاريين لضبط خطة متكاملة وناجعة لتأمين تزويد كامل مناطق الجمهورية بالكهرباء والغاز افضت الى وضع رزنامة متكاملة للتدخل بالتنسيق مع كل الوحدات المنتجة والموزعة للطاقة ومراكز المراقبة.





وأوضح، أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز عملت كذلك خلال الفترة الماضية على انجاز جرد كامل لمدى جاهزية وحداتها العاملة والمراقبة وكذلك لمحطاتها، التي تقوم بالتوزيع والانتهاء من عملية تشخيص فنية لتحسين قدراتها وتبين مدى استعدادها لتأمين التغطية الكاملة والمسترسلة خلال هذه الفترة.





كما اتخذت الوزارة ومصالحها المختصة كل الإجراءات لضمان ديمومة التزود بالغاز سواء بالنسبة للاستهلاك العادي او بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية خلال فترات الذروة.





وقد وضعت المصالح الفنية المختصة وفق نفس المصدر تقديراتها من الاستهلاك على أساس الوصول إلى معدلات استهلاك يمكن أن تتجاوز الـ 4200 ميغاواط في الوقت، الذي لاتتجاوز فيه معدلات الاستهلاك العادي الـ2500 ميغاواط.



