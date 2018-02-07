شقيق اللاعب "بنزيما" ضحية الملعب: أخي لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية



وأضاف "فاروق" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، أن شقيقه كان يلعب مباراة مع أصدقائه، وقاموا بالتقاط بعض الصور معه، ولكنه سقط مرة واحدة.



وتابع شقيق اللاعب، أنه لم يكن يعاني أي مشكلة صحية، ويبلغ من العمر 31 عاما.



من جانبه، علق عزت غانم، عم الشاب المتوفي، قائلا إنه يعتب على اتحاد الكرة ونادي حرس الحدود، الذين لم يؤدوا واجب العزاء لهم، معقبا: "محدش عبرنا".

قال أحمد فاروق، شقيق اللاعب محمد فاروق بنزيما، الذي توفي في الملعب أثناء لعب مباراة كرة قدم، إن شقيقه متزوج ولديه طفلة تدعى "مكة"، عمرها سنتين.