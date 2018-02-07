محمد إيهاب: "بطولة البحر المتوسط خير رد على كل من شكك في تدهور مستواي"
الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:52 ص
علي شحاتة
أكد محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الألعاب الفردية هو الدعم وليس في الاتحادات.
وقال إيهاب في
تصريحات لبرنامج مساء DMC: " الدعم الذي تتلقاه الألعاب الفردية لا
يتناسب مع إنجازات الألعاب الفردية لكرة عدد هذه الألعاب".
وتابع: "هذه
البطولة شهدت متابعة إعلامية جيدة ساعدت الأبطال على بذل كل ما في وسعهم لرفع اسم مصر
عاليا".
وأضاف: "هناك
من شكك في مواصلة النجاح والحفاظ على المستوى الذي قدمته ولكن هذه البطولة أعادت لي
الثقة".