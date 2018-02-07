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محمد إيهاب: "بطولة البحر المتوسط خير رد على كل من شكك في تدهور مستواي"

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:52 ص
محمد إيهاب: بطولة البحر المتوسط خير رد على كل من شكك في تدهور مستواي
محمد إيهاب
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علي شحاتة
 

أكد محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الألعاب الفردية هو الدعم وليس في الاتحادات.

 

وقال إيهاب في تصريحات لبرنامج مساء DMC: " الدعم الذي تتلقاه الألعاب الفردية لا يتناسب مع إنجازات الألعاب الفردية لكرة عدد هذه الألعاب".

 

وتابع: "هذه البطولة شهدت متابعة إعلامية جيدة ساعدت الأبطال على بذل كل ما في وسعهم لرفع اسم مصر عاليا".

 

وأضاف: "هناك من شكك في مواصلة النجاح والحفاظ على المستوى الذي قدمته ولكن هذه البطولة أعادت لي الثقة".

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