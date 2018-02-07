محمد إيهاب: "بطولة البحر المتوسط خير رد على كل من شكك في تدهور مستواي"

أكد محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الألعاب الفردية هو الدعم وليس في الاتحادات.

وقال إيهاب في تصريحات لبرنامج مساء DMC: " الدعم الذي تتلقاه الألعاب الفردية لا يتناسب مع إنجازات الألعاب الفردية لكرة عدد هذه الألعاب".

وتابع: "هذه البطولة شهدت متابعة إعلامية جيدة ساعدت الأبطال على بذل كل ما في وسعهم لرفع اسم مصر عاليا".

وأضاف: "هناك من شكك في مواصلة النجاح والحفاظ على المستوى الذي قدمته ولكن هذه البطولة أعادت لي الثقة".