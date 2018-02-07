هاريدي يكشف أسباب الخسارة من كرواتيا ويشيد بشمايكل

كشف أجي هاريدي المدير الفني للدنمارك، أسباب الخسارة من كرواتيا في دور الستة عشر بركلات الجزاء من كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما أشاد بكاسبر شمايكل حارس مرمى المنتخب.

وقال هاريدي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: " شمايكل فعل كل شيء يمكنه من أجل أن نفوز بالمباراة ولكن عندما تخوض ركلات الترجيح، اليوم كان لدينا ثلاثة لاعبين من أفضل المسددين فيها ولكن لم يحالفهم الحظ. قلت للاعبين بأني فخور بأدائهم وقد قاموا بتنفيذ الخطة. لعبنا اليوم بشكل جيد وصنعنا عدة فرص وكان يمكن أن نتأهل لو حالفنا التوفيق".

واختتم هاريدي تصريحاته قائلًا: "نحن فريق جيد وكانت لدينا فرصنا للفوز. كنا بوضع جيد خلال وقت اللعب رغم وجود لاعبين ممتازين لديهم (مودريتش راكيتيتش). بخصوص ركلات الترجيح، كان لدينا الأسماء الخمسة من قبل، هم يملكون الخبرة وعادة ما يقومون بها لمصلحة أنديتهم وهنا قاموا بالتدريب لعدة تسديدات خلال الأيام الماضية، لكن عندما تحين لحظة الحقيقة، يرتفع الأدرينالين وتختلف الوضعية ولذلك أهدرنا اليوم ثلاث تسديدات".