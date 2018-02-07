الدنمارك وكرواتيا.. أول مباراة تشهد تصدي الحراس لـ 5 ركلات ترجيحية

نجح منتخب كرواتيا في تخطي عقبة الدنمارك بصعوبة بالغة بعد الوصول لمرحلة ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، وذلك في دور الـ 16 من كأس العالم.

شهدت مباراة كرواتيا والدنمارك تألقا كبيرا من حراس مرمى المنتخبين كاسبر شمايكل ودانييل سوباسيتش، حيثُ تصدى الأول لركلة جزاء لمودريتش في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني لينقل المواجهة لركلات الترجيح.

كما تعتبر مباراة كرواتيا والدنمارك هي أول مباراة في تاريخ كأس العالم تشهد تصدي الحراس لـ 5 ركلات ترجيح حيثُ تصدى شمايكل لضربتين وسوباسيتش لـ 3 ركلات من لاعبي الدنمارك.