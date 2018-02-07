حسين الشحات: لا يجرؤ أحد في الإمارات على مخالفة اللوائح والقوانين
الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:42 ص
عمر عبد العزيز
أعرب حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، عن حزنه لعدم توفيق العين خلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بالنسخة الماضية.
وقال الشحات:
"جمهور العين متعطش للحصول على بطولة دوري أبطال آسيا، وكنا نريد تحقيق الثلاثية،
ولكن اللاعبين عانوا من الإرهاق".
وأكمل: "العديد
من الأندية العربية الكبيرة مثل العين والهلال السعودي ودعت دوري أبطال آسيا، بسبب
عدد قليل من الأهداف".
وأضاف: "أتمنى
أن يحقق المنتخب الإماراتي بطولة أمم آسيا خاصة وأنها منظمة البطولة، وسأكون في المدرجات
مشجعا لهم".
وواصل: "النشاط
الرياضي في الإمارات منظم للغاية في كافة الجوانب، ولا يجرؤ أحد على مخالفة النظام
واللوائح هناك".
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