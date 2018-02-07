حسين الشحات: لا يجرؤ أحد في الإمارات على مخالفة اللوائح والقوانين

أعرب حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، عن حزنه لعدم توفيق العين خلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بالنسخة الماضية.

وقال الشحات: "جمهور العين متعطش للحصول على بطولة دوري أبطال آسيا، وكنا نريد تحقيق الثلاثية، ولكن اللاعبين عانوا من الإرهاق".

وأكمل: "العديد من الأندية العربية الكبيرة مثل العين والهلال السعودي ودعت دوري أبطال آسيا، بسبب عدد قليل من الأهداف".

وأضاف: "أتمنى أن يحقق المنتخب الإماراتي بطولة أمم آسيا خاصة وأنها منظمة البطولة، وسأكون في المدرجات مشجعا لهم".

وواصل: "النشاط الرياضي في الإمارات منظم للغاية في كافة الجوانب، ولا يجرؤ أحد على مخالفة النظام واللوائح هناك".