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حسين الشحات: لا يجرؤ أحد في الإمارات على مخالفة اللوائح والقوانين

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:42 ص
حسين الشحات: لا يجرؤ أحد في الإمارات على مخالفة اللوائح والقوانين
حسين الشحات
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عمر عبد العزيز
 

أعرب حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، عن حزنه لعدم توفيق العين خلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بالنسخة الماضية.

 

وقال الشحات: "جمهور العين متعطش للحصول على بطولة دوري أبطال آسيا، وكنا نريد تحقيق الثلاثية، ولكن اللاعبين عانوا من الإرهاق".

 

وأكمل: "العديد من الأندية العربية الكبيرة مثل العين والهلال السعودي ودعت دوري أبطال آسيا، بسبب عدد قليل من الأهداف".

 

وأضاف: "أتمنى أن يحقق المنتخب الإماراتي بطولة أمم آسيا خاصة وأنها منظمة البطولة، وسأكون في المدرجات مشجعا لهم".

 

وواصل: "النشاط الرياضي في الإمارات منظم للغاية في كافة الجوانب، ولا يجرؤ أحد على مخالفة النظام واللوائح هناك".

 

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