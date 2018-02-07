هنيدي ينتقم لـ محمد صلاح بسخريته من بكاء راموس لحظة خروجه من كأس العالم (صورة)
الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:15 ص
الفجر الفني
سخر الفنان محمد هنيدي، من سيرجيو راموس لاعب المنتخب الأسباني، بعد إقصاء المنتخب الروسي لمنتخب بلاده وخروجه من كأس العالم.
ونشر هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لراموس وهو يبكي معلقًا عليها: "أحسن أحسن".
كان هنيدي من أوائل الفنانين الذين عبروا عن دعمهم لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بعد تسبب راموس في إصابته في المباراة التي اقيمت بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوربا والتي انتهت لصالح الأخير.
١ يوليو ٢٠١٨
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