عاجل.. وزير داخلية ألمانيا يعلن استقالته بعد خلافه مع ميركل بشأن الهجرة
الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:25 ص
وكالات
أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، استقالته من منصبه بسبب خلافه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية أزمة الهجرة، بحسب ما قالت مصادر في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي ينتمي إليه الوزير لوكالة "فرانس برس".
وكان "سيهوفر" عبر عن نيته الاستقالة خلال اجتماع مغلق للحزب في ميونيخ (جنوب)، كان لا يزال مستمرا حتى وقت متأخر الأحد. كما يعتزم سيهوفر، بحسب المصادر نفسها، الاستقالة من رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي المشارك في الائتلاف الحكومي الهش.