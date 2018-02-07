عاجل.. وزير داخلية ألمانيا يعلن استقالته بعد خلافه مع ميركل بشأن الهجرة

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، استقالته من منصبه بسبب خلافه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية أزمة الهجرة، بحسب ما قالت مصادر في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي ينتمي إليه الوزير لوكالة "فرانس برس".



