ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. وزير داخلية ألمانيا يعلن استقالته بعد خلافه مع ميركل بشأن الهجرة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:25 ص
عاجل.. وزير داخلية ألمانيا يعلن استقالته بعد خلافه مع ميركل بشأن الهجرة
وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر
طباعة
وكالات
 
أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، استقالته من منصبه بسبب خلافه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية أزمة الهجرة، بحسب ما قالت مصادر في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي ينتمي إليه الوزير لوكالة "فرانس برس".

وكان "سيهوفر" عبر عن نيته الاستقالة خلال اجتماع مغلق للحزب في ميونيخ (جنوب)، كان لا يزال مستمرا حتى وقت متأخر الأحد. كما يعتزم سيهوفر، بحسب المصادر نفسها، الاستقالة من رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي المشارك في الائتلاف الحكومي الهش.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 2:50:01 AM