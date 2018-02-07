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خاص.. خالد جلال ورامبو وحافظ ضحايا مدرب الزمالك الجديد

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:19 ص
خاص.. خالد جلال ورامبو وحافظ ضحايا مدرب الزمالك الجديد
خالد جلال
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الفجر الرياضي
 

 

توصل السويسري كريستيان جروس إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي الزمالك بشأن قيادة الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

 

واكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدرب السويسري أصر على شروطه السابقة أثناء التفاوض الذي دار بينه وبين مجلس الإدارة منذ شهر تقريبا.

 

وأضاف المصدر، أن عقد جروس مع الزمالك سيكون لمدة موسم واحد، وسيتواجد معه 4 مساعدين مما يعني إقصاء الجهاز الفني الحالي بالكامل، باستثناء أمير عزمي مجاهد، بالإضافة للاستغناء عن أيمن حافظ مدير الكرة الحالي بعد رغبة المدرب السويسري في إلغاء هذا المنصب نهائيا.

 

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