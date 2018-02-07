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برلماني يعلق على ظاهرة "العفن الهبابي" في المانجو: "عار على وزارة الزراعة"

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:00 ص
برلماني يعلق على ظاهرة العفن الهبابي في المانجو: عار على وزارة الزراعة
أرشيفية
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نعيم يوسف
 
علق النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على ظاهرة "العفن الهبابي" الموجود في محصول المانجو، قائلا: "عار علينا وعار على وزارة الزراعة".

وأضاف "شحاتة"، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن وزارة الزراعة تقول إن السبب هو وجود حشرة تفرز مواد عسلية على الأشجار، ويجب غسل الأشجار جيدا من هذه المادة، ولكن يجب عليها أن تطرد هذه الحشرة، وهذا لن يتم إلا بمبيدات حشرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ما يهمنا هو الإنتاج والمحصلة النهائية وأن يشعر الفلاح بوجود أناس متخصصين يقفون إلى جواره.
المزيد عن: وزارة الزراعة محصول المانجو العفن الهبابي
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