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حسين الشحات: "مضيت للأهلي على بياض في يناير الماضي".. وهذا سبب فشل الصفقة!

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:05 ص
حسين الشحات: مضيت للأهلي على بياض في يناير الماضي.. وهذا سبب فشل الصفقة!
حسين الشحات
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عمر عبد العزيز
 

كشف حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، أنه وقع للنادي الأهلي قبل انتقاله للعين الإماراتي في يناير الماضي.

 

وقال الشحات خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "وقعت علي عقود انتقالي للنادي الأهلي دون أن أحصل على أي أموال، أو حتى أطالب بأموال مؤكدا ذلك بعبارته (مضيت علي بياض)".

 

وأضاف: "مضيت للأهلي مرة أخرى في نفس الأسبوع، في وجود وكيلي تامر النحاس ولم أطالب بأي أموال، وظلت المفاوضات بين مصر المقاصة والأهلي لبعض الوقت".

 

وواصل: "سمعت أن مصر المقاصة طلب 30 مليون وبعض لاعبي الأهلي، وأن الزمالك عرض دفع المبلغ والتعاقد معي".

 

وتابع: "مسؤولو العين الإماراتي تحدثوا معي قبل غلق سوق الانتقالات بثلاث أيام فقط، وانتظرت حتى يحسم الأهلي موقفه من التعاقد معي".

 

واستطرد: "الأهلي لم يتحرك في آخر الأمر لجلبي، وسبب فشل انتقالي للأهلي هو رغبة مسؤولي المقاصة في الحصول على عدد من لاعبي الأهلي".

 

وأشار بقوله: "طلبت من مسؤولي المقاصة حسم مستقبلي من أجل القيد في أمم أفريقيا 2017 مع المنتخب المصري، والمسؤولين أوضحوا لي أنهم لا يريدون أموالا، بل يريدوا لاعبين من الأهلي".

 

 

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