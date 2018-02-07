موعد مباراة كرواتيا وروسيا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يسعى متتخب كرواتيا، ونظيره الروسي، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور ال8 من بطولة كأس العالم في روسيا.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

وتأهل منتخب كرواتيا على حساب منتخب الدنمارك بدور ال16، بينما صعد منتخب روسيا، أمام منتخب إسبانيا بدور الثمن نهائي.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.