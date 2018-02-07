محافظ بني سويف يشكل لجنة للتحقيق في انهيار جزئي بنادي الإدارة المحلية

شّكل المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، لجنة قانونية وهندسية للتحقيق فى واقعة إنهيار جزئي لسقف مبنى نادي الإدارة المحلية التابع للمحافظة، الذى أستلمته المحافظة نهائيًا من المقاول نهاية شهر فبراير 2009.



وأمر المحافظ، بالتحقيق في الواقعة، وإخلاء النادي ومنع المترددين عليه، وتشكيل لجنة قانونية وهندسية بالإشتراك مع مديرية الإسكان والشؤون القانونية والوحدة المحلية بمدينة بني سويف، خاصة وأن مدة الضمان "الـ10 سنوات" الموضحة بقانون التشييد والبناء لم تنتهي بعد.



وكلف المحافظ اللجنة بدراسة الإنشاءات بالنادي ومعرفه ما تحتاجه من ترميمات وإعادة إنشاء وتحميل المسؤولين عن البناء كل التكاليف والمسؤولية القانونية، وكذلك التحقيق مع المسؤولين عن تسلم النادي من المقاول آن ذاك.



كانت العناية الإلهية قد أنقذت "طفلة" من السقوط فى الأجزاء المنهارة، لوجود سقف معلق مصنوع بالجبس أسفل السقف المنهار والخاص بقاعة المناسبات والأفراح بنفس النادي، وهرع رواد النادي الحاضرين لمشاهدة إحدي مباريات كأس العالم، مساء الخميس الماضي، بالفرار خارج النادي خشية إنهيار السقف فوق روؤسهم.

