اليوم.. سرس الليان يواجه بدر وديا

يلتقي في الثالثة من عصر اليوم الإثنين فريق سرس الليان، أمام فريق مركز بدر في ثاني تجاربه الودية، استعدادا للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث.

وخسر سرس الليان مؤخرا أمام فريق جمهورية شبين 3-2 في المباراة الودية الأولى، والتي شهدت الدفع بعدد من الناشئين، واللاعبين الجدد لاختبارهم قبل التعاقد معهم.

ويشارك سرس الليان في المجموعة الثامنة بدوري الدرجة الثالثة، ويلعب في الجولة الأولى أمام عثماسون خارج ملعبه.