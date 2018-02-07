السعودية تعرض"المهمة المستحيلة" لـ توم كروز قبل الولايات المتحدة بـ 24 ساعة





تستقبل دور العرض في المملكة العربية السعودية ثلاثة أفلام مهمة أحدها سيعرض بالسعودية قبل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وهو فيلم توم كروز Mission: Impossible – Fallout "المهمة المستحيلة".









ويعتبر فيلم توم كروز آخر أجزاء السلسلة الشهيرة حيث يعرض فى هوليود يوم الـ27 يوليو بينما يعرض فى السعودية قبلها بـ 24 فقط.











