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السعودية تعرض"المهمة المستحيلة" لـ توم كروز قبل الولايات المتحدة بـ 24 ساعة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:43 ص
السعودية تعرضالمهمة المستحيلة لـ توم كروز قبل الولايات المتحدة بـ 24 ساعة
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الفجر الفني
 

تستقبل دور العرض في المملكة العربية السعودية ثلاثة أفلام مهمة أحدها سيعرض بالسعودية قبل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وهو فيلم توم كروز Mission: Impossible – Fallout "المهمة المستحيلة".


ويعتبر فيلم توم كروز آخر أجزاء السلسلة الشهيرة حيث يعرض فى هوليود يوم الـ27 يوليو بينما يعرض فى السعودية قبلها بـ 24 فقط.



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