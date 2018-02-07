تسمم فران وزوجته ونجلته لتناولهم جبنة رومي فاسدة ببني سويف

أصيب "فران" وزوجته ونجلته "عمر سنة" بتسمم غذائى نتيجة تناولهم جبنة رومى "فاسدة" قاموا بشرائها من أحد المحال بمنطقة الحمرايا بمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.



وأمر اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، بتكليف مباحث التموين ومفتشى الأغذية للانتقال إلى المحل لفحص ما لديه من سلع واتخاذ اللازم حيال القائم على إدارته.



كان العميد هشام فريد، مأمور مركز بنى سويف، تلقى إخطارا من المقدم أحمد عبداللطيف، رئيس المباحث، بوصول مصطفى أحمد على، ٢٨ سنة، فران وزوجته ناهد محمود ٢٢ سنة، ربة منزل، ونجلتهما جنات، سنة واحدة، جميعهم مقيمون بقرية الأمل بمركز بنى سويف، إلى مستشفى بنى سويف العام، مصابين بتسمم نتيجة تناول طعام فاسد.

