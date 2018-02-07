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اليوم.. اتحاد الكرة يجتمع مع رؤساء أندية الممتاز

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:33 ص
اليوم.. اتحاد الكرة يجتمع مع رؤساء أندية الممتاز
هاني أبو ريدة
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كيرلس مدحت
 

 

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعا مع رؤساء أندية الدوري الممتاز في السادسة من مساء اليوم الإثنين، بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة، لمناقشة أفضل السبل لإخراج مسابقة الدوري في موسمها الجديد بما يحفظ حقوق جميع أطرافها.

 

ويسبق اجتماع رؤساء الأندية اجتماعا مصغرا بين رئيس الاتحاد ورؤساء الأندية الخمسة المشاركة في بطولات الاتحادين الإفريقي والعربي للاتفاق حول الضمانات التي توفر لهم المشاركة الخارجية الإيجابية دون تأثير سلبي على المسابقة المحلية الأولى.

 

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