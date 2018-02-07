بلدية المحلة يقترب من ضم لاعب إفريقي

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، من ضم "أوناي" لاعب الوسط النيجيري، بداية من الموسم الجديد.

ويتواجد اللاعب في معسكر البلدية بالعين السخنة، للمشاركة في التدريبات والمباريات الودية، تمهيداً لحسم مصيره من التواجد أو عدمه خلال المرحلة المقبلة.

وسوف يخوض بلدية المحلة مباراة أمام فريق المدينة المنورة اليوم، لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل اللقاءات الرسمية بالممتاز "ب".