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بلدية المحلة يقترب من ضم لاعب إفريقي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:30 ص
بلدية المحلة يقترب من ضم لاعب إفريقي
بلدية المحلة
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أميرة مهنا
 

 

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، من ضم "أوناي" لاعب الوسط النيجيري، بداية من الموسم الجديد.

 

ويتواجد اللاعب في معسكر البلدية بالعين السخنة، للمشاركة في التدريبات والمباريات الودية، تمهيداً لحسم مصيره من التواجد أو عدمه خلال المرحلة المقبلة.

 

وسوف يخوض بلدية المحلة مباراة أمام فريق المدينة المنورة اليوم، لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل اللقاءات الرسمية بالممتاز "ب".

 

المزيد عن: مظاليم رياضة بلدية المحلة الأخبار الرياضية اخبار الرياضة
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