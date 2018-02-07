أشرف صبحي يزف مفاجأة سارة للألعاب الفردية بعد إنجاز البحر المتوسط
الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:27 ص
علي شحاتة
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يشكر الإعلام المصري والفضائيات على التغطية الكبيرة لبطولة دورة ألعاب البحر المتوسط.
وقال صبحي في تصريحات
لبرنامج مساء DMC:
" ما قدمه الأبطال هو إنجاز يستحق التكريم والإشادة من الجميع والإعلام ساهم في
تقديم هذه الإنجازات للجماهير كدافع معنوي كبير".
وتابع: "
سنعمل جميعا لمساندة الأبطال فيما هو قادم، وأعد أبطال الألعاب الفردية بدعم غير مسبوق
على كافة الأصعدة".