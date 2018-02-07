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أشرف صبحي يزف مفاجأة سارة للألعاب الفردية بعد إنجاز البحر المتوسط

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:27 ص
أشرف صبحي يزف مفاجأة سارة للألعاب الفردية بعد إنجاز البحر المتوسط
أشرف صبحي
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علي شحاتة
 

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يشكر الإعلام المصري والفضائيات على التغطية الكبيرة لبطولة دورة ألعاب البحر المتوسط.

 

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج مساء DMC: " ما قدمه الأبطال هو إنجاز يستحق التكريم والإشادة من الجميع والإعلام ساهم في تقديم هذه الإنجازات للجماهير كدافع معنوي كبير".

 

وتابع: " سنعمل جميعا لمساندة الأبطال فيما هو قادم، وأعد أبطال الألعاب الفردية بدعم غير مسبوق على كافة الأصعدة".

 

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