أشرف صبحي يزف مفاجأة سارة للألعاب الفردية بعد إنجاز البحر المتوسط

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يشكر الإعلام المصري والفضائيات على التغطية الكبيرة لبطولة دورة ألعاب البحر المتوسط.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج مساء DMC: " ما قدمه الأبطال هو إنجاز يستحق التكريم والإشادة من الجميع والإعلام ساهم في تقديم هذه الإنجازات للجماهير كدافع معنوي كبير".

وتابع: " سنعمل جميعا لمساندة الأبطال فيما هو قادم، وأعد أبطال الألعاب الفردية بدعم غير مسبوق على كافة الأصعدة".