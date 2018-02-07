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خاص.. مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الزمالك في الموسم الجديد

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:22 ص
خاص.. مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الزمالك في الموسم الجديد
جروس
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رامي بشاي
 

اقترب السويسري كريستيان جروس من القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الموسم المقبل.

 

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدرب السابق لأهلي جدة السعودي، دخل بقوة خلال الساعات الأخيرة ضمن الترشيحات لقيادة الفريق بالموسم القادم، حيث أبدى جميع أفراد المجلس رغبتهم في التعاقد مع المدرب السويسري بسبب سيرته الذاتية القوية.

 

وكشف المصدر، بأن المجلس توصل لاتفاق نهائي مع الأوروجويانى خورخي دا سيلفا، ولكن تحولت الأولوية الآن للتعاقد مع كريستيان جروس، ليكون دا سيلفا الحل الثاني في خالة فشل التعاقد مع جروس.

 

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