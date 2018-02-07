ما لا تعرفه عن الشيخ إمام في الذكرى المائة لميلاده

تحل اليوم الإثنين الذكرى المائة على رحيل الشيخ إمام، والذي اشتهر بألحانه الثورية والثنائي الذي جمعه مع الشاعر أحمد فؤاد نجم.

وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٤ معلومة عنه:-





١- ولد إمام محمد أحمد عيسى في الثاني من يوليو ١٩١٨، في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة.





٢- كان أول ذكر يحيا بين أخواته الذكور، حيث مات قبله ٧ ذكور وجاء بعده أخ وأخت.





٣- أصيب في السنة الأولى من عمره بالرمد الحبيبي ونتج عنه فقدان بصره نتيجة الجهل.





٤- حفظ القرآن الكريم في صغره على يد الشيخ عبد القادر ندا.





٥- تسبب حبه للإذاعة والاستماع للشيخ محمد رفعت في فصله من الجمعية الشرعية، وبناءًا عليه منعه والده من العودة للقرية مرة أخرى حتى أنه لم يتمكن حضور جنازة والدته.





٦- عمل في منتصف الثلاثينيات مع الشيخ ذكريا أحمد الذي استعان له في حفظ ألحان أم كلثوم وتصحيح العيوب بها.





٧- استغنى الشيخ زكريا عن خدمات إمام بعد تسريب ألحان أم كلثوم مثل "أهل الهوى" و"أنا في انتظارك" و"آه من لقاك في أول يوم" و"الأولة في الغرام".





٨- تعلم العزف على العود على يد كامل الحمصاني.





٩- تعرف إمام على رفيق دربه الشاعر أحمد فؤاد نجم في عام ١٩٦٢، عن طريق ابن عم نجم الذي كان جارًا لإمام، وكانت بداية تعاونهما في أغاني "أنا أتوب عن حبك أنا؟"، "عشق الصبايا"، و"ساعة العصاري".





١٠- انضم للثنائي إمام ونجم عازف الإيقاع محمد على، فكانت فرقة للتأليف والتلحين والغناء.





١١- ألقي القبض عليه هو ونجم بتهمة تعاطي الحشيش سنة 1969، وذلك نتيجة اعتراضهما من خلال أغانيهم على تبرئه المسئولين عن نكسة١٩٦٧، وحكم عليهما بالسجن المؤبد ليكون الشيخ أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية.





١٢- أفرج عن نجم وإمام بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.





١٣- في منتصف الثمانينيات، تلقى الشيخ إمام دعوة من وزارة الثقافة الفرنسية لإحياء بعض الحفلات في فرنسا، وقام بجولة أوروبية وعربية.





١٤- اعتكف في غرفته في الغورية في أواخر أيامه، حتى توفي في السابع من يونيو ١٩٩٥، عن عمر ناهز الـ٧٧ عامًا.











