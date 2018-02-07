عمر عبد الرحمن: كنت أتمنى رؤية الشحات في المونديال.. وتجديدي للعين سابق لأوانه

أكد عمر عبد الرحمن "عموري" نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي، أنه توقع أن يكون الدولي المصري حسين الشحات زميله بالفريق لاعبا مؤثرا وعلامة فارقة من بداية انتقاله للعين.

وقال عموري خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "حسين الشحات يمثل حلقة وصل بين المراكز ولديه مهارة كبيرة في صناعة الأهداف".

وأضاف: "سبب تفاهمي مع حسين الشحات في الملعب هو تفاهمنا خارج الملعب وعلاقتنا المميزة، وكنت أتمنى رؤيته في كأس العالم مع منتخب مصر، ولكنها في النهاية رؤية المدرب".

وواصل: "حسين الشحات لاعب لديه طموح كبير وسيكون له مستقبل واعد".

وتابع: "هذه سنة استثنائية بالنسبة لنادي العين عندما يتوج بلقبين في عام واحد، وحسين الشحات يعلم أن نادي العين يلعب من أجل حصد كل البطولات".

واستطرد: "كان حلمنا في منتخب الإمارات أن نتأهل لبطولة كأس العالم، ولكن الله لم يرد، وعلينا الإستعداد بقوة للبطولة الآسيوية، وسنبذل قصارى جهدنا".

وأكمل: "هذه هي أصعب نسخة من كأس عالم من حيث التوقعات، حيث خرجت معظم المنتخبات الكبيرة".

وأشار بقوله: "الحديث عن تجديد تعاقدي مع نادي العين هو أمر سابق لأوانه في الوقت الحالي".

وأتم بالحديث عن مدربه السابق بالعين: "زالاتكو تاديتش قاد منتخب كرواتيا في وقت كانت تعاني فيه من سوء الأوضاع، وأرى أن كرواتيا تحت قيادته ستحقق مركز كبير في المونديال".