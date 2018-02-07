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سيدي سالم يكتفي بقيد لاعبين بقائمته الأولى للموسم الجديد

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:04 ص
سيدي سالم يكتفي بقيد لاعبين بقائمته الأولى للموسم الجديد
سيدي سالم
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أميرة مهنا
 

 

استقر فريق سيدى سالم بقيادة ياسر ريان، المدير الفنى للفريق، على أسماء اللاعبين المقيدين في القائمة الأولى.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن القائمة شهدت قيد لاعبين فقط هما أحمد طارق محمد ومحمود عبد العزيز سعد.

 

الجدير بالذكر أن فريق سيدى سالم دخل معسكرا في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية لمدة 10 أيام، وسيخوض خلاله مباريات ودية لتجهيز اللاعبين القدامى والجدد للموسم المقبل من الممتاز "ب".

 

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