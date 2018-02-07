قمصان: موقف الأهلي في مجموعته الأفريقية صعب ولكن الصعود ليس مستحيلًا

تحدث سامي قمصان مدرب الأهلي، عن موقف المارد الأحمر من الصعود لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال "قمصان" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": "موقف الأهلي في مجموعته الإفريقية صعب لكن الصعود ليس مستحيلًا".

وأضاف: "سنعمل ونجتهد وسنأخذ بالأسباب ونتمني التوفيق في المرحلة المقبلة والصعود لدور الثمانية".

وتعادل الأهلي سلبيًا في لقاء الجولة الأولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، بينما خسر المباراة الثانية أمام كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد.