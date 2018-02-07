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15 لاعبا في القائمة الأولى لبترول أسيوط

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:51 ص
15 لاعبا في القائمة الأولى لبترول أسيوط
بترول أسيوط
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رجب عبد الستار
 

أعلن الجهاز الفني لنادي بترول أسيوط، عن القائمة الأولى للفريق للموسم الجديد، وضمت القائمة  15 لاعبا، وهم عبد العزيز جودة عبد العزيز ومحمد سيد علي ومحمد رمضان وإسلام سعيد وحمد عماد وأحمد سيد وأحمد العقيلي وأحمد البهي ومصطفى فرغلي ومصطفى عبد الفتاح ومصطفى شلبي وأحمد تركي وسعيد خضر وحمادة زيدان ومحمد عادل فؤاد.

 

ويضم الجهاز الفني لنادي بترول أسيوط كل من محمد عبد السميع مدير فني ومحمود علي تغيان مشرف عام على الكرة، وسيد حسين مدرب عام ومحمود زيان مدرب وياسر سمير مدير إداري ومصطفى يوسف مدير إداري وحازم عبد السلام طبيب وأحمد جلال أخصائي تأهيل.

 

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