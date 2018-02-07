"جوراسيك وورلد: فولن كينجدم" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في الولايات المتحدة

من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟

كارما 95.2201% ليلة هنا وسرور 0.6078% حرب كرموز 3.1948% قلب أمه 0.4599% أبلة طمطم 0.517399999999995%