متحدية إعاقة تطالب "محمد صبحي" بتقديم عمل درامي يعبر عنهم







وأشارت إلى أنها حاصلة على ماجستير دراما وتعلم جيدًا ثأثير الدراما على المواطنين.





قالت ريم يحيى من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنها حاولت مقابلة الفنان محمد صبحي أكثر من مرة لكنها لم تنجح.وطالبت خلال تصريحات تلفزيونية، الفنان محمد صبحي بعمل فني يعبر عنهم بشكل أوسع وأعمق قائلة: "الدراما حينما تدخل البيوت يكون لها تأثير خاص".