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متحدية إعاقة تطالب "محمد صبحي" بتقديم عمل درامي يعبر عنهم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:31 ص
متحدية إعاقة تطالب محمد صبحي بتقديم عمل درامي يعبر عنهم
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جهاد جمال
 

قالت ريم يحيى من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنها حاولت مقابلة الفنان محمد صبحي أكثر من مرة لكنها لم تنجح.

وطالبت خلال تصريحات تلفزيونية، الفنان محمد صبحي بعمل فني يعبر عنهم بشكل أوسع وأعمق قائلة: "الدراما حينما تدخل البيوت يكون لها تأثير خاص". 

وأشارت إلى أنها حاصلة على ماجستير دراما وتعلم جيدًا ثأثير الدراما على المواطنين.
 
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