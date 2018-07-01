شاهد.. كيف احتفل عاصي الحلاني بعيد ميلاد نجله الوليد (فيديو)





شارك المطرب اللبناني عاصي الحلاني، جمهوره عبر صفحته الشخصية بوقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو له أثناء احتفاله بعيد ميلاد نجله الوليد برفقة باقي أفراد الأسرة.









يذكر أن الوليد، شارك أباه أحد الديوهات مؤخرًا خلال الحفل الغنائي الذي أحياه الأخير قبل أيام قليلة في قاعة المؤتمرات على هامش الاحتفالات بثورة 30 يونيو.











