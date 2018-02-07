أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجآت جديدة في "صفقة القرن"

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم السياسية، إن مصطلح صفقة القرن تم إطلاقه مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم، مشيرًا إلى أن مجموعة من السياسيين الأمريكيين والإسرائيليين جلسوا في اجتماع وخرجوا بهذا المصطلح.



وأوضح "فهمي"، خلال حواره مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل هو مهندس صفقة القرن والعقل المدبر لها، وهو مستوطن في إسرائيل ولديه تجارة في الدولة الصهيونية بالاشتراك مع يسرائيل كاتس، وزير التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية.



ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن هناك 4 صيغ لما يسمى بصفقة القرن، منوهًا إلى أن الجانب الأردني اعترض على الترتيبات العسكرية الواردة في صفقة القرن، موضحًا أن هناك حالة فزع في الأردن تجاه ما يحدث من مفاوضات.

