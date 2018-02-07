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محمد صبحي يكشف لأول مرة مفاجأة حول سبب تقديمه مسرحيته الشهيرة "وجهة نظر"

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:59 ص
محمد صبحي يكشف لأول مرة مفاجأة حول سبب تقديمه مسرحيته الشهيرة وجهة نظر
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جهاد جمال
 

قال الفنان محمد صبحي، إن ثلاثة من أفراد عائلته كانوا يعانون من فقدان البصر، مفصحًا أنهم سبب في تقديمه مسرحية وجهة نظر.
 
وتابع صبحي، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن كثير من الناس لديهم بصر دون بصيرة، مضيفًا: "أرفض أن يوصف متحدي الإعاقة بالمعاقين". 

وأضاف صبحي أن الدولة تصر على مصطلح متحدي الإعاقة وهذا إقرار منها بأنهم معاقين.

وأشار إلى أنه عندما يفقد شخص قدمه ويستطيع أن يسابق إنسان آخر صحيح فهو أقوى منه وأجدر، وفاقد البصر يكون أعظم من المبصر عندما يستطيع أن يرى ببصيرته.


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