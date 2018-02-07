ناقد فني ناعيا ميشيل المصري: افتقدناه.. وكلنا مقصرون في حقه (فيديو)





نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الموسيقار الراحل ميشيل المصري، قائلًا: "افتقدناه، فهو حالة إبداعية خاصة جدًا، ويدخل في وجدان جمهوره".وأوضح "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الراحل لم يكن فنان ميديا، وخاصم الأجهزة الحديثة، ولم يأخذ حقه من الأضواء مؤكدًا أن الجميع مُقصرون في حقه.وتابع: "لا أعفي نفسي من المسئولية، وكان هناك شيء عميق جدًا في أعماله، وليالي الحلمة تحدت الزمان"، لافتًا إلى أن الراحل لم يكن يستثمر النجاح.