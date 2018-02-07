عميد "دار علوم أسوان" يعتذر بعد وصفه للأهالي بـ"الكلاب"

علق الدكتور فريد عبدالظاهر، عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان، على وصفه لأهالي أسوان بالكلاب عندما انتقد معارضي المحافظ في أحد أبيات الشعر، قائلًا: "لم أقصد أي إهانة لأي أحد من أبناء محافظة أسوان".



وأضاف "عبدالظاهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد: "لو كانت بسيء لأهالي أسوان فأنا بسيء لنفسي لأني من أبناء محافظة أسوان"، لافتًا إلى أنه يتقدم بالإعتذار لأهالي أسوان إذا فهم الأهالي من كلامه بشكل خاطئ.



يذكر أن عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان وصف معارضي محافظ أسون بالكلاب، قائلا: "وّكلبٍ عوى ألقمتُه حجرًا لأصبح الصخرُ مثقالًا بدينارِ".

