الزمالك يضع برنامجا تأهيليا لمهاجمه الجديد

قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، بوضع برنامج تأهيلي للمهاجم حميد أحداد، تحت قياده الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وانضم المهاجم حميد أحداد لمعسكر الزمالك، الذي انطلق بمدينة 6 أكتوبر اليوم الاحد ، وذلك فى إطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد.