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الزمالك يضع برنامجا تأهيليا لمهاجمه الجديد

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:20 ص
الزمالك يضع برنامجا تأهيليا لمهاجمه الجديد
حميد أحداد
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رامي بشاي
 

قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، بوضع برنامج تأهيلي للمهاجم حميد أحداد، تحت قياده الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

 

وانضم المهاجم حميد أحداد لمعسكر الزمالك، الذي انطلق بمدينة 6 أكتوبر اليوم الاحد ، وذلك فى إطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد.

 

المزيد عن: رياضة حميد أحداد الزمالك الأخبار الرياضية اخبار الرياضة
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