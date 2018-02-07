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خبير عسكري يفجر مفاجأة عن المخابرات المصرية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:26 ص
خبير عسكري يفجر مفاجأة عن المخابرات المصرية
اللواء سمير فرج
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن المخابرات المصرية من أفضل 5 مخابرات على مستوى العالم، لافتًا إلى أن رؤساء أجهزة المخابرات يفضل أن يكونوا من خارج الجهاز حتى يأتوا بفكر جديد.

وأشار "فرج"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن أهم 5 ملفات أمام رئيس جهاز المخابرات المصرية الجديد، هم ملفات المياه، والخليج العربي، والسودان، وليبيا، وإسرائيل.

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