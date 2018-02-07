خبير عسكري يفجر مفاجأة عن المخابرات المصرية



وأشار "فرج"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن أهم 5 ملفات أمام رئيس جهاز المخابرات المصرية الجديد، هم ملفات المياه، والخليج العربي، والسودان، وليبيا، وإسرائيل.





قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن المخابرات المصرية من أفضل 5 مخابرات على مستوى العالم، لافتًا إلى أن رؤساء أجهزة المخابرات يفضل أن يكونوا من خارج الجهاز حتى يأتوا بفكر جديد.