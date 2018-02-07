أشرف عامر: الإنتاج الحربي يستعد بقوة للموسم القادم

قال اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربي، أن الفريق حاليا في معسكر بشرم الشيخ يستغرق ١٥ يوما، حيث يعود إلى القاهرة يوم ٦ يوليو القادم بعد مواجهته لفريق سوهاج في مباراة ودية هناك، مؤكدا أن المعسكر من أفضل المعسكرات التي أقامها فريق الإنتاج الحربي بسبب الطبيعة الساحرة للمكان وتوافر كل الإمكانيات التي تسمح بأداء تدريباته على اكمل وجه.

وأكد "عامر" أنه اكتشف إيجابيات كثيرة لدى اللاعبين مواليد عام ١٩٩٧، واللاعبين الجدد أيضا منها الإلتزام والإنضباط والتنظيم وهذا يوحي باستعدادهم القوي لاستقبال الموسم القادم بما يحقق طموحات النادى وجماهيره.

وأشار عامر إلى أن تقسيم الموسم لمجموعتين بدلا من مجموعة ليس عادلا على الإطلاق، فربما يكون هناك عدم تكافؤ بين الفرق إذا تم تقسيمهم لمجموعتين.

وعن طموحاته المستقبلية للموسم القادم، قال اللواء أشرف عامر إن حفاظ اللاعبين على أدائهم وتحقيق مركز أفضل عن الموسم الماضي يحسب لصالح نادى الإنتاج الحربي الذى ينتمي لمؤسسة عريقة ولها ثقل كبير.

وأوضح أن الاستغناء عن بعض اللاعبين لن يسبب أي خلل يذكر، وهذا أمر طبيعي في أى ناد بمصر ونحن نسعى جاهدين لخلق روح ود ومحبة بين اللاعبين لنصل بنادي الإنتاج الحربي إلى مركز متميز لإسعاد أعضائه وجماهيره.