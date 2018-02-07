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نائب يعلق على وصف "عميد دار علوم أسوان" لأهالي المحافظة بـ"الكلاب"

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:37 ص
نائب يعلق على وصف عميد دار علوم أسوان لأهالي المحافظة بـالكلاب
النائب شرعي صالح
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كساب أحمد
 
علق النائب شرعي صالح، عضو مجلس النواب، على وصف عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان لمعارضي محافظ أسوان بالكلاب، قائلًا: "هذه الإساءة تعتبر لطمة لأبناء أسوان".

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية"دريم"، مساء الأحد، أن عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان وصف معارضي محافظ أسوان بالكلاب، قائلًا:" "كلُّكلبٍ عوى ألقمتُه حجرًا لأصبح الصخرُ مثقالًا بدينارِ"، لافتًا إلى أن ما حدث كان أمرًا مروعًا.

وتابع: "كل ابن من أبناء أسون عليه أن يستنكر، ويتخذ كل الوسائل الأخلاقية ضد من تعدى حدود الأدب ووجه الإساءة لأبناء أسوان".

وأشار إلى أن أبناء أسوان يرفضون اللقاء المشبوه الذي عقده المحافظ مع أساتذة الجامعة وما حدث من عميد كلية دار العلوم جريمة يستحق أن يعاقب عليها، لافتًا إلى أن هذا الأستاذ عليه أن يطرق جميع منازل أهالي أسون للاعتذار.
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