"التعليم" تتخذ إجراء ضد 4 طلاب.. وتكشف حقيقة دخول المدارس بجنيه



وتابع خيري خلال تصريحات تلفزيونية مساء الأحد: "الكلام غير منطقي، وهذه شائعات تعاني منها مصر كلها وليس وزارة التربية والتعليم فقط"، مضيفَا أن وزارة التعليم أكثر وزارة معرضة للشائعات.



وأضاف أن أمس، شهد 4 حالات غش وتم رصدهم وتحولوا للتحقيق، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها الكثير من الإجراءات لمنع الغش، مؤكدًا أن الدكتور رضا حجازي قرر بالموافقة لـ4 طلاب المضبوطين باستكمال الامتحانات منعًا لأي أعمال شغب، مشيرًا إلى أنه سيتم حرمانهم من دخول الامتحانات لمدة عامين، إضافة إلى تحويلهم للنيابة.



نفى أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ما تردد حول دخول الطلاب للمدرسة نظير جنيه، قائلًا: "الناس هي من ردت على تلك الشائعات، ولم نكن في حاجة لبيان رسمي، وهذا القرار ليس له أي أساس من الصحة".