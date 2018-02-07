عاجل.. محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي ويتصدر تصويت غلاف "فيفا 19"

جاء نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في صدارة تصويت موقع "سلسلة ألعاب فيديو فيفا"، الذي أعلن عن إجراء تصويت لاختيار اللاعب الذي يتم وضع صورته على غلاف "فيفا ١٩".

وتفوق صلاح على نجوم العالم أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث بلغ عدد المصوتين على الاستفتاء حتى هذه اللحظة ما يقرب من 2157913 صوتا، حصد منها الفرعون المصري ما يقرب من 495340 صوتا أي بنسبة 23%.

يذكر أن سلسلة "فيفا" تصدر سنويًا من شركة إلكترونيك آرتس للفنون والرياضة، وقد بدأت هذه السلسلة في أواخر عام 1993، وكانت أول سلسلة تحصل على الترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".