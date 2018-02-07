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نائب يكشف عن انخفاض في إنتاج المانجو بنسبة 80%

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:31 ص
نائب يكشف عن انخفاض في إنتاج المانجو بنسبة 80%
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن العفن الهبابي أصاب أشجار المانجو منذ عامين، موضحًا أنهم تواصلوا مع مسئولي وزارة الزراعة، وأكدوا بدورهم أن هناك مواد سيتم استخدامها لمواجهة الحشرة التي تسبب العفن الهبابي.

وأشار "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، إلى أن هناك انخفاضًا في إنتاج المانجو بشكل كبير، قد يصل إلى 80%، مضيفا: "المانجا من الفواكة المستحبة للمصريين.. وعيب لما الإنتاج يضعف في وجود وزارة الزراعة، ومنعرفش نقاوم حشرة".

ولفت إلى أن لديه مزرعة مانجو خاصة به، مضيفا أن معظم المواد الكيماوية الموجودة في السوق "مضروبة".
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