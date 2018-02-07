"كبيش": حكم الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للخدمة نهائي بات واجب التنفيذ

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة الأسبق، إن حكم المحكمة الادارية العليا تقضي بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة برتب زملائهم كما لو كان في عمله، هو حكم نهائي بات واجب التنفيذ.



وأضاف "كبيش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، الأحد، أن الحكم نظر في جزئية أن تربية اللحية لا تعتبر مخلة أو مانع للضباط لممارسة عملهم، لافتًا إلى أن المنوط به تنفيذ هذا الحكم هو وزير الداخلية.



وتابع، أنه علينا أن نعتاد على احترام الأحكام القضائية، لافتًا إلى أن مجلس الدولة ينظر للمغالاة في الجزاء، وما إذا كانت المخالفة تستوجب هذا الحكم، موضحًا أن هذا الحكم لا يعني أن المحكمة أقرت بهذا السلوك، ولكن ربما ترى أن المخالفة لا تستوجب العزل من الوظيفة، والذي يعتبر بمثابة إعدام بالنسبة للجرائم الجنائية.

