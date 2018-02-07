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متحدي إعاقة: نعاني من قلة وعي الناس في الشارع

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:02 ص
متحدي إعاقة: نعاني من قلة وعي الناس في الشارع
فرقة مشوار التحدي
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جهاد جمال
 
قال شهاب الدين محمد، من متحدي الإعاقة وعضو فرقة مشوار التحدي، إنه يعاني من قلة وعي الناس في الشارع، مستكملًا: "بلاحظ في خوف مبالغ فيه". 

وأضاف "محمد"، خلال لقاء تلفزيوني، مساء الأحد: "دائمًا ما يحصرنا الناس إما في المجال الديني أو التسول في الشوارع للأسف ويحتاج للمساعدة".
 
وتابع عضو فرقة مشوار التحدي، أن الأعمال الدرامية بينت الكفيف في صورة مشوهة أو مقرأ على مقابر أو "عبيط"، مستكملًا: "قليل جدًا عندما ألمس عمل درامي أو سينمائي بشكل واقعي".
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