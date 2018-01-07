مصر× يوم.. "الآثار" تكشف تفاصيل استعادة أكثر من 21 قطعة أثرية مهربة للخارج

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ تأكيد البابا تواضروس، أن احتفالية دخول العائلة المقدسة لمصر تبين مدى غنى تاريخنا، فضلًا عن توضيح وزارة الري، أن قناطر أسيوط الجديدة أهم وأكبر مشروع مائي في مصر بعد السد العالي.

"الآثار" تكشف تفاصيل استعادة أكثر من 21 قطعة أثرية مهربة للخارج

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فاصل استعادة أكثر من 21 قطعة أثرية مهربة للخارج، قائلًا إنهم انتهوا من أعمال الترميم الخاص بها وسيتم عرضها في معرض مؤقت يوم الأربعاء 9 صباحًا في المتحف المصري المتواجد بالتحرير.

وأوضح "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هذه القطع كانت غير مسجلة بمصر، وأن مسألة خروج الأثار قيد التحقيقات، لافتًا إلى أنه يتم إقامة معرض مؤقت أسبوعيًا لعرض بعض القطع الأثرية على الزائرين.

وأشار إلى أن الأثار عادت في وقت قياسي لم يحدث منذ عدة سنوات، وأن الكثير من الأشياء تعرضت للسرقة بعد الثورة خبر مبشر جدًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار،: "مش هنسيب أثارنا في أي دولة، سنستردها جميعًا، وإجراءات الترميم قائمة في المتحف المصري بالتحرير"، منوهًا بأن ما يوجد في مصر من أثار لا يتعدة 40% مما تحتويه باطن الأرض.

البابا تواضروس: احتفالية دخول العائلة المقدسة لمصر تبين مدى غنى تاريخنا

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن احتفالية دخول العائلة المقدسة لمصر احتفالية مصرية خالصة، وهذا يبين مدى الغنى الموجود في مصر؛ غنى التاريخ، وغنى الطبيعة، وغنى المواقع، فضلًا عن غنى البشر.

وأضاف "تواضروس"، خلال كلمته باحتفالية دخول العائلة المقدسة مصر بكنيسة السيدة العذراء الأثرية، مساء الأحد، أن هناك زيادة وعي برحلة العائلة المقدسة، متابعًا: "نحتفل بهذه الرحلة منذ القرن الأول الميلادي، ولها صلوات خاصة واحتفالية خاصة ومناسبة خاصة، هذا العيد من الأعياد المتقدمة في الكنيسة، أنا سعيد بزيادة الوعي في مجتمعنا".

وأشار إلى أنه كان في زيارة لـ لبنان الأسبوع الماضي، وأحد المسئولين أهداه كتابًا قاموا به لرصد أماكن الزيارات الإسلامية والمسيحية ووجدها 500 موقعًا، لافتًا إلى أن مصر بها مواقع أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح بابا الإسكندرية، أن زيارة مصر ليست فقط مجرد زيارة أثر أو مسار أو حتى بشر ولكنها زيارة لعالم خاص وسط هذا العالم الكبير الذي نحياه، مؤكدًا أنه هذه الزيارة افتخار وبركة للإنسان المصري ولمصر.

"الري": قناطر أسيوط الجديدة أهم مشروع مائي في مصر بعد السد العالي

بينما أكد الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، يرافقة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قام بتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة، للتأكد من جاهزيته للعمل تمهيدًا لافتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المرحلة المقبلة.

وتابع "الإمام"، خلال تصريحات هاتفية على فضائية "المحور"، أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يعتبر من أهم المشاريع المائية وأكبرها في مصر بعد السد العالي، لأن هذا المشروع سيحسن الري في 5 محافظات أي ما يوازي 20% من الرقعة الزراعية في مصر.

وأضاف أن المشروع الجديد سيوفر 32 ميجا من الكهرباء، خلاف أنه يزيد من السعة التخزينية للمياه التي يُسمح باستخدمها على مدار العام.

"الجندي": 30 يونيو ثورة ضد الهيمنة الأمريكية



فيما أوضح النائب مصطفى الجندي، أن الشعب المصري قام بثورة 30 يونيو من أجل استرداد مصر مرة أخرى بعد اختطافها من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الجيش وقف بجانب الشعب في ثورة 25 يناير ضد أحد من أولاده وهو الرئيس الأسبق حسني مبارك، أما في 30 يوينو فوقف الجيش مع الشعب مرة أخرى لكن في هذه المرة ضد الهيمنة الأمريكية والإخوان.

ولفت إلى أن 30 يونيو هي ثورة ضد الهيمنة الأمريكية التي تريد أن تكون مصر تابع لها.