عبدالمنعم سعيد لـ"MBC مصر": "الإخوان كانوا سيحولون مصر مثل إيران"

قال المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. عبدالمنعم سعيد، إن المواطنين أعلنوا رفضهم لجماعة الإخوان من خلال ثورة 30 يونيو، إلا أن الثورة لم تقض على النظام السياسي للإخوان.

وأضاف "سعيد" خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن نظام يوليو الذي بدأ بعد ثورة 1952 مازال مستمرًا وسيظل كذلك حتى الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح المحلل السياسي خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، إن الثوارت بصفة عامة تحدث عندما يكون طريق الإصلاح مسدودًا، مثلما حدث مع نظام مبارك في 25 يناير، ومثلما حدث مع الإخوان في 30 يونيو.

ولفت "سعيد" إلى أن جماعة الإخوان كانت ستحول نظام الحكم في مصر إلى نظام أشبه بنظام الحكم الإيراني، مشيرًا إلى أنه لو استمر الإخوان عامًا آخر لأصبحت الدولة المصرية في وضع سيء جدًا خاصة بعد اختراق جميع المؤسسات ماعدا الجيش.